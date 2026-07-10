Заготовленные для атаки на военный аэродром в России дроны с бомбами попали на видео

ФСБ показала на видео 13 FPV-дронов с ИИ и взрывчаткой для атаки ГУР аэродрома в РФ

ФСБ России показала видео с заготовленными украинской спецслужбой дронами для атаки военного аэродрома «Ростов-Центральный», оснащенными искусственным интеллектом и взрывчаткой. Запись предоставили «Ленте.ру» в центре общественных связей ведомства.

На кадрах видно темное помещение, по которому передвигается спецназ ФСБ. Они вскрывают тайник и изымают беспилотники. Робот-взрывотехник проверяет их. Специалист ФСБ объясняет принцип действия дронов.

Подрыв военного аэродрома спланировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Его представитель связался с гражданином России, которому была обещана денежная награда за диверсионно-террористический акт с целью разрушения инфраструктуры, уничтожения личного состава и авиапарка. Для него были заготовлены 13 FPV-дронов с боевой нагрузкой на каждый беспилотник свыше одного килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Россиянин проявил сознательность и добровольно сообщил о планируемой атаке в правоохранительные органы, после чего его общение с украинским куратором проходило под контролем ФСБ России. Не подозревающий о засаде сотрудник ГУР раскрыл местонахождение тайника с FPV-дронами. После их деактивации и получения аванса в размере 20 процентов связь с украинским куратором была прервана. Теракт был предотвращен.

В настоящее время сотрудники ФСБ России предпринимают меры по установлению всех причастных к подготовке теракта. В ведомстве напомнили, что гражданин, добровольно отказавшийся от совершения преступления и сообщивший о нем в правоохранительные органы с целью предотвращения негативных последствий, не подлежит привлечению к уголовной ответственности.