В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса. Ее слова приводит Football Italia.

«Я считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных лиг и отложить проведение Евро-2020 на год», — заявила Кристиллин. Она отметила, что выражает исключительно собственное мнение. «Мы изучаем возможность, перенести ли чемпионат Европы на следующий год», — добавила она.

Окончательное решение по проведению чемпионата Европы летом 2020 года УЕФА должен будет огласить 17 марта. Ранее организация приостановила розыгрыши всех турниров, которые проводятся под ее эгидой, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

По последним данным, в мире зафиксировано более 154 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло при этом 5789 человек, излечилось — 72587. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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