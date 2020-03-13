АПЛ приостановлена из-за коронавируса

Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает журналист «Би-Би-Си» Дэн Роэн в своем Twitter.

Информацию о том, что EFL решила прервать розыгрыш низших дивизионов чемпионата Англии, также подтверждает Sky News. По сообщению Роэна, АПЛ в ближайшее время объявит о таком же решении. Турниры отложены как минимум до 4 апреля.

Ранее в Европе были прерваны чемпионаты Франции, Испании, Италии, Португалии и Нидерландов. Сообщается, что в скором времени это предстоит и немецкому первенству.

13 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Уточняется, что отложены все турниры, которые проводятся под эгидой организации. Матчи, назначенные на следующую неделю, не состоятся. Ранее сообщалось, что УЕФА 17 марта отменит все турниры, в том числе Евро-2020.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.

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