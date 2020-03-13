У футболиста «Ювентуса» обнаружили коронавирус

У футболиста «Ювентуса» Пауло Дибалы обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал BBC Sport.

Отмечается, что тест Дибалы на коронавирус оказался положительным. Информация о состоянии игрока не приводится.

Ранее сообщалось, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» и «Ювентус» — «Лион», которые должны были состояться 17 марта, отменены.

О том, что УЕФА рассматривает вариант с приостановлением Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса, стало известно 12 марта.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 127,8 тысячи случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 80,9 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции по всему миру стали 4718 человек, больше 68 тысяч — излечились.

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