Поцелуй Роналду с одноклубником вызвал споры среди фанатов

— Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) 20 января 2020, 00:13

Поцелуй футболистов туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и Пауло Дибалы во время празднования гола в матче чемпионата Италии против «Пармы» вызвал споры среди фанатов. Видео появилось в Twitter Cristiano Ronaldo Brasil.

Инцидент произошел после того, как на 58-й минуте встречи португалец оформил дубль с передачи одноклубника. Болельщики в сети отреагировали на эпизод неоднозначно. «Я не знаю, кому повезло больше: Криштиану, что он поцеловал Дибалу, или Дибале, что его поцеловал Криштиану», — порассуждал пользователь с ником ygor com y. «Как бы я хотела быть Дибалой», — поддержала его Bruna Gomez.

Другие юзеры высказались резко. «Еще одно доказательство того, что Роналду и Дибала — гомосексуалы», — написал IlicicEsque. При этом часть болельщиков выразила сомнение в том, что футболисты действительно поцеловались. «Они почти дотронулись друг до друга, но Дибала уже отвернулся», — заметил Murilo.

Встреча завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:1. Команда занимает первую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 51 очко после 20 матчей. «Парма» идет седьмой (28 очков).

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