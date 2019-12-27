Роналду назвал главный трофей в жизни

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал трофей, который он считает главным в жизни. Его слова приводит Goal.com

Футболист заявил, что самым важным для него является титул чемпиона Европы, завоеванный в 2016 году в составе сборной Португалии. Он вспомнил, как смеялся, плакал, кричал и напился в тот вечер. «Я не шучу! После матча, во время празднования, я выпил бокал шампанского — и тут же опьянел. Вообще-то я не пью, но этот день был настолько особенным…» — рассказал Роналду.

Форвард на Евро-2016 привел сборную Португалии к победе в турнире. В финале против сборной Франции футболист в начале матча получил травму связок колена и вынужден был попросить о замене. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии.

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