Роналду описал жизнь после футбола

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, чем собирается заниматься после окончания футбольной карьеры. Слова спортсмена приводит Goal.com.

Португалец выразил надежду на то, что сможет прожить больше 50 лет, чтобы узнать как можно больше нового и принять другие вызовы. «Один из таких вызовов — сняться в кино», — описал Роналду. Также он отметил, что всегда рекомендует изучать что-то и делает это сам.

34-летний форвард играет в «Ювентусе» с лета 2018 года и в его составе выиграл чемпионат Италии. В нынешнем сезоне на его счету десять голов в 14 матчах первенства. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри неоднократно отказывался включать Роналду в состав команды, давая ему возможность отдохнуть.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии.

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