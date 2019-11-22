Роналду остался вне состава «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не включил португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку на матч чемпионата Италии против «Аталанты». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте туринцев.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Роналду лишь дважды оказался вне заявки туринского клуба. В последний раз португалец не был включен в состав команды в октябре. Тогда он пропустил матч девятого тура против «Лечче».

18 ноября сообщалось, что Роналду собрался пригласить на ужин партнеров по команде перед игрой с «Аталантой». Отмечалось, что таким образом португалец собрался разрешить конфликт в раздевалке: игроки считали, что Роналду необходимо принести извинения за свою реакцию на замены.

10 ноября «Ювентус» обыграл «Милан». Роналду был заменен на автора победного гола Паоло Дибалу на 54-й минуте матча. Покидая поле форвард отказался пожать руку Сарри, оскорбил его и покинул арену до окончания матча. «Ювентус» не применил санкций по отношению к игроку, что повлекло за собой недовольство других футболистов.

В нынешнем сезоне на счету Роналду пять голов в десяти матчах чемпионата Италии.

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