Роналду обматерил тренера «Ювентуса» после замены в матче

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обматерил главного тренера команды Маурицио Сарри после того, как специалист заменил его в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана». Об этом сообщает Il Bianconero.

По информации издания, форвард, уходя с поля, на португальском назвал тренера «сыном *****», после чего направился в раздевалку, не пожав Сарри руку. Football Italia отмечает, что Роналду покинул стадион, не дожидаясь окончания матча.

На послематчевой конференции Сарри заявил, что нападающий выступал с травмой колена. Тренер отметил, что не хотел усугублять его повреждение.

10 ноября «Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 12-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Роналду заменили на 55-й минуте на форварда Пауло Дибалу, ставшего автором победного гола.

7 ноября Роналду был заменен на 82-й минуте матча группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Тогда футболист также разозлился на тренера.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Форвард также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе сборной Португалии завоевывал титул чемпиона Европы.

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