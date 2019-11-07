Тренер «Ювентуса» объяснил гнев Роналду во время матча с «Локомотивом»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри объяснил реакцию португальского форварда команды Криштиану Роналду на замену во время матча группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива». Об этом сообщает Goal.com.

34-летний Роналду был заменен на 82-й минуте матча, который проходил в Москве. Португалец покинул поле при счете 1:1, обменявшись фразами с главным тренером.

«Роналду разозлился из-за самочувствия. У него были проблемы с коленом несколько дней назад», — заявил Сарри. Он признался, что решил не рисковать здоровьем португальского форварда, выпустив на замену бразильца Дугласа Косту.

Роналду впервые с февраля 2016-го не отыграл все 90 минут в матче Лиги чемпионов. В матче с «Локомотивом» у него была возможность добиться исторического достижения — поставить рекорд по количеству клубов, ворота которых он поражал в рамках турнира.

«Локомотив» не удержал ничью в матче с туринцами. «Ювентус» забил в дополнительное время: отличился Коста. Победа позволила итальянскому клубу досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Локомотив» после четырех матчей имеет в своем активе три очка и расположился на третьей строчке в группе. На последнем месте — леверкузенский «Байер».

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