«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» на последних минутах матча в ЛЧ

Московский «Локомотив» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 6 ноября на стадионе «Локомотив» и завершилась со счетом 1:2. Первый мяч на третьей минуте встречи забил полузащитник туринцев Аарон Рэмзи. На 12-й минуте счет сравнял российский хавбек Алексей Миранчук. Победный гол на 93-й минуте забил полузащитник Дуглас Коста.

Таким образом, «Локомотив» занимает третье место в группе D, набрав три очка. Лидирует «Ювентус» с 10 очками. На втором месте располагается мадридский «Атлетико» — семь очков. Замыкает квартет леверкузенский «Байер», не набравший очков. Другой матч группы D между «Атлетико» и «Байером» начнется в 23:00 по московскому времени.

5 ноября петербургский «Зенит» проиграл немецкому клубу «РБ Лейпциг» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счетом 0:2.

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