«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером во вторник, 22 октября, в Турине. «Локомотив» открыл счет на 30-й минуте — отличился полузащитник Алексей Миранчук. До 77-й минуты гости удерживали преимущество, пока ответный мяч не забил нападающий Пауло Дибала. Спустя две минуты аргентинец оформил дубль и установил окончательный результат — 2:1.

В параллельном матче группы D мадридский «Атлетико» обыграл леверкузенский «Байер». Встреча завершилась со счетом 1:0. В квартете лидирует «Ювентус», в активе которого семь очков. «Атлетико» идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Локомотив» с тремя очками занимает третье место.

23 октября в Лиге чемпионов сыграет «Зенит». Питерцы на выезде встретятся с немецким «РБ Лейпциг». В активе российской команды четыре очка, она идет первой в группе G.

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