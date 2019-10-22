Полсотни фанатов выбежали на поле, прервали матч и избили болельщиков «Баварии»

Матч юношеской Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Баварией» был прерван на 84-й минуте из-за поведения греческих фанатов. Об этом сообщает The Sun.

При счете 4:0 в пользу мюнхенцев около 50 фанатов в масках прорвались на поле и побежали к сектору болельщиков «Баварии». Греки были вооружены файерами и палками, они избили беззащитных поклонников немецкого клуба, четверо из которых получили серьезные повреждения.

Через некоторое время матч был возобновлен. В оставшиеся минуты футболисты просто перекатывали мяч в центре поля. На своем сайте «Олимпиакос» опубликовал заявление, в котором осудил действия фанатов. «Таким людям не место в нашей семье», — говорится в публикации.

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 22 октября 2019, 18:15

Основная команда «Олимпиакоса» в настоящий момент играет с «Баварией», счет в матче — 1:1. Команды играют в группе В. Немцы в двух матчах набрали шесть очков и идут лидерами, греки замыкают квартет — в их активе одно очко. В групповой этап «Олимпиакос» пробился благодаря победе над российским «Краснодаром».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!