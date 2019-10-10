Фанат схватил футболистку за грудь и спровоцировал скандал

Мексиканский болельщик после товарищеского матча между женскими клубами «Хьюстон Дэш» (США) и «Тигрес» (Мексика) сфотографировался с полузащитницей американской команды Софией Уэртой и спровоцировал скандал. Об инциденте сообщает портал Fut Femenil на своей странице в Twitter.

Когда Уэрта подошла к трибунам, мужчина схватил ее за грудь. Футболистка пожаловалась на случившееся одноклубницам. «Тигрес» выпустил заявление, в котором пообещал идентифицировать фаната и пожизненно запретить ему посещать матчи команды. В соцсетях поведение болельщика назвали гнусным и посчитали, что его действия приравниваются к домогательствам.

Матч завершился победой мексиканской команды со счетом 2:1. Уэрта не отметилась результативными действиями.

2 октября итальянские болельщики на матче серии А между «Наполи» и «Брешией» потребовали от проходившей мимо трибуны журналистки показать грудь. В ответ она рассмеялась и продемонстрировала опущенный вниз большой палец.

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