Художница нарисовала портрет Салаха грудью

Художница из Санкт-Петербурга Ирина Романовская нарисовала портрет нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха грудью. Фото она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

«Я слежу за футболом и отмечаю в своих необычных картинах только самых выдающихся футболистов. Игра Салаха впечатляет и вдохновляет, у знаменитого спортсмена отмечаю свой стиль игры и феноменальные способности», — написала Романовская.

Художница известна своим нетривиальным подходом к созданию портретов известных людей. Ранее она нарисовала грудью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывшего американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и певца Иосифа Кобзона.

Салах выступает за английский «Ливерпуль» с 2017 года. В апреле 2018-го он получил награду лучшего игрока Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2017/18.

26 мая в матче финала Лиги чемпионов в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом форвард получил травму плеча, которая не позволила ему сыграть в первом матче сборной Египта на чемпионате мира против Уругвая 16 июня. Встреча окончилась победой уругвайцев (1:0). По словам главы Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду, к игре со сборной России 19 июня Салах будет готов.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля.

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