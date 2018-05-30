Салах сыграет против России на чемпионате мира

Полузащитник сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах сможет сыграть в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года против национальной команды России. Об этом в Twitter написал журналист Дин Джонс со ссылкой на главу Египетской футбольной ассоциации Хани Або Риду.

По словам Риды, 25-летний футболист, скорее всего, пропустит стартовый матч египтян с Уругваем, который пройдет 15 июня в Екатеринбурге, однако он будет на 100 процентов готов выйти на поле арены в Санкт-Петербурге во встрече с хозяевами турнира.

Салах получил травму в финале Лиги чемпионов в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Египтянин не смог продолжить встречу и был заменен на 30-й минуте. В результате мадридцы одержали победу со счетом 3:1 и выиграли Кубок чемпионов третий раз подряд.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта выступит в группе А и сыграет с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.

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