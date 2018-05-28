Врач сборной Египта оценил шансы Салаха сыграть на чемпионате мира

Врач сборной Египта по футболу Мохамед Абу Ола рассказал о состоянии форварда национальной команды и «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, получившего травму в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Слова медика приводит Twitter-аккаунт египтян.

По словам Абу Ола, обследование Салаха выявило повреждение связок плечевого сустава, но перспективы лечения игрока оцениваются положительно. Нападающий не был исключен из заявки сборной на чемпионат мира и сохраняет шансы принять участие в турнире.

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Салах получил травму в финале Лиги чемпионов в борьбе с защитником «Реала» Серхио Рамосом. Египтянин не смог продолжить встречу и был заменен на 30-й минуте. В результате мадридцы одержали победу со счетом 3:1 и выиграли Кубок чемпионов третий раз подряд.

На следующий день на платформе Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса, ее создатели утверждают, что капитан «Реала» намеренно травмировал Салаха. На данный момент петицию подписали 337 тысяч человек.

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