Салах заговорил о чемпионате мира после травмы в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах заявил, что поедет на чемпионат мира в России, несмотря на полученную в финале Лиги чемпионов травму. Об этом он написал в своем Twitter.

«Это была очень тяжелая ночь, но я боец. Несмотря на слухи, я уверен, что буду в России и заставлю вас гордиться. Ваша любовь и поддержка даст мне силу, в которой я нуждаюсь», — заявил египтянин.

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Салах получил травму на 28-й минуте финального матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3). Защитник Серхио Рамос схватил его за руку и повалил на газон, Салах упал на плечо и получил повреждение. Из-за этого форвард не смог продолжить встречу и ушел с поля в слезах.

Сразу после матча журналист Адриано Дель Монте сообщил, что Салах не сможет поехать на чемпионат мира. Однако позднее министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз написал, что срок восстановления форварда составит две недели. Он добавил, что Салах должен быть в окончательной заявке сборной на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня.

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