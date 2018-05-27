Капитан «Реала» лишил лидера «Ливерпуля» и сборной Египта чемпионата мира

Лидер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах пропустит чемпионат мира в России из-за травмы, полученной в борьбе с капитаном «Реала» Серхио Рамосом в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Адриано Дель Монте со ссылкой на «Би-Би-Си».

На 30-й минуте египтянин в слезах покинул поле. За две минуты до этого Рамос схватил Салах за руку и повалил на землю. Форвард «Ливерпуля» приземлился на плечо. По информации Дель Монте, он получил вывих плеча и не сможет восстановиться до старта чемпионата мира.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. «Ливерпуль» пропустил два мяча из-за ошибок голкипера Лориса Кариуса, еще один мяч забил нападающий Гарет Бэйл ударом в падении через себя.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в 13-й раз в истории. Нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом, выигрывавшим трофей пять раз за карьеру.

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