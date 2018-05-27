Две ошибки вратаря и гол через себя сделали «Реал» лучшим в Европе

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус допустил две ошибки в финале Лиги чемпионов, которые привели к забитым голам. Также немец пропустил после удара форварда «Реала» Гарета Бэйла в падении через себя. Видеообзор поединка опубликован на YouTube.

Встреча прошла в Киеве и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала». Сначала Кариус бросил мяч в ногу Карима Бензема, после чего снаряд закатился в угол ворот. Затем немец пропустил после удара Бэйла ножницами. На 83-й минуте вратарь позволил валлийцу оформить дубль — он не справился с дальним ударом форварда «Реала» и запустил мяч в сетку.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в 13-й раз в истории.

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