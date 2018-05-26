Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко предсказал ничью в финальном матче футбольной Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Реал Мадрид». Бывшего боксера процитировал официальный сайт УЕФА.

«Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами», — заключил украинский политик.

24 мая Кличко опроверг, что болельщики «Реала» отказываются посещать финальный матч Лиги чемпионов из-за высоких цен на жилье в столице Украины. По словам мэра города, проблем с дорогим жильем нет. Кличко охарактеризовал данную информацию как «фейк-ньюс».

Матч пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая в 21:45 по московскому времени. В решающем матче встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Согласно регламенту, матч не может завершиться с ничейным счетом. В случае если 90 минут основного времени не выявят победителя, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если и по итогам 120 минут между командами будет равенство, победитель определится в серии послематчевых пенальти. Действующий обладатель трофея — мадридский «Реал».

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