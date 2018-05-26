Спорт
 
Последние новости
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Китаец пустил кровь русскому бойцу на турнире MMA в Хабаровске
Канализация спасет США от героина
Шнуров довел петербуржцев до бессонницы
Москва обрастет парками  
Вандал назвал причину повреждения картины Репина
Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире
Ради победы «Ливерпуля» в финале ЛЧ зарежут телят
Американцев завалило дешевой свининой
Новости партнеров

Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов

Перейти в «Мою Ленту»
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предсказал ничью в финальном матче футбольной Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Реал Мадрид». Бывшего боксера процитировал официальный сайт УЕФА.

«Будет ничья 3:3. По крайней мере, насладимся голами», — заключил украинский политик.

24 мая Кличко опроверг, что болельщики «Реала» отказываются посещать финальный матч Лиги чемпионов из-за высоких цен на жилье в столице Украины. По словам мэра города, проблем с дорогим жильем нет. Кличко охарактеризовал данную информацию как «фейк-ньюс».

Матч пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая в 21:45 по московскому времени. В решающем матче встретятся мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль». Согласно регламенту, матч не может завершиться с ничейным счетом. В случае если 90 минут основного времени не выявят победителя, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если и по итогам 120 минут между командами будет равенство, победитель определится в серии послематчевых пенальти. Действующий обладатель трофея — мадридский «Реал».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
УЕФА объявил победителя Лиги чемпионов за три недели до финала
Определились финалисты Лиги чемпионов
Кличко объяснил отказ фанатов «Реала» от поездки на финал Лиги чемпионов
Другие материалы рубрики
Спорт00:08Сегодня

Красота не спасла

Секс-символ MMA из России потерпела первое поражение в карьере
15:56Сегодня

Китаец пустил кровь русскому бойцу на турнире MMA в Хабаровске

12:5317 мая

Лишенный олимпийского золота россиянин отомстит за сравнение с педофилом

12:37Сегодня

Боец MMA уговорил соперника сдаться

Спорт00:05Сегодня

«Мария уже не та, что раньше»

По силам ли Шараповой заткнуть критиков на «Ролан Гаррос»
13:56Сегодня

Ради победы «Ливерпуля» в финале ЛЧ зарежут телят

13:3216 мая

Объявлена дата первого турнира UFC в России

09:53Сегодня

Бойца UFC задержали за драку с «обезумевшей фанаткой»

Спорт

«Реал» — «Ливерпуль»: на что ставить в финале Лиги чемпионов

Роналду против Салаха и другие интриги главного матча еврокубкового сезона
11:19Сегодня

Футболистам сборной Нигерии запретили секс c русскими девушками во время ЧМ-2018

15:4416 мая

Аргентинцев научили снимать русских девушек на чемпионате мира

23:4225 мая

Британка нанесла российской девушке-бойцу первое поражение в карьере

Россия
«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»
Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
Володин поинтересовался доказательствами домогательств Слуцкого
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
Путин поведал о планах расширения пространства свободы
Путин назвал санкции игрой в футбол по правилам дзюдо
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Создавшего питомник редких растений россиянина лишили земли
Все материалы
Мир
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
В России рассказали о судьбе заподозренных в уничтожении «Боинга» военных
В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера
Путин высказался о вине России в уничтожении «Боинга» над Донбассом
Россия потребовала от Британии извинений
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Красные свиньи
Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
Все материалы
Бывший СССР
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Грузия переименовала Литву
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
В Киеве разработали план действий против «агрессии России» в Азовском море
Все материалы
Экономика
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
Бизнесмен предложил фитнес-центрам майнить на тренажерах
Биткоин пошел по кругу
Глава ВТБ рассказал о перспективах улучшения отношений России и США
Кудрин развенчал миф о ссоре с министром
Mars внедрит в Подмосковье новые экологические технологии
В «Газпром нефти» рассказали о социальных проектах в Сербии
Все материалы
Силовые структуры
Однажды в Одессе
Он стал первым криминальным королем и написал воровской закон своей кровью
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В МВД презентовали электрошоковый щит
Гадалка вынудила владельцев «Нота-банка» украсть миллионы
Несломленный зоной вор в законе Бадри Кутаисский стал козырем силовиков
Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
Начались госиспытания новейшего МиГ-35
В США оценили мощь ракетного залпа «Юрия Долгорукого»
Пентагон отчитался о создании сверхсветового двигателя
Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски»
Все материалы
Спорт
Красота не спасла
Секс-символ MMA из России потерпела первое поражение в карьере
«Мария уже не та, что раньше»
По силам ли Шараповой заткнуть критиков на «Ролан Гаррос»
Кличко предсказал ничью в финале Лиги чемпионов
Китаец пустил кровь русскому бойцу на турнире MMA в Хабаровске
Боец MMA уговорил соперника сдаться
Ради победы «Ливерпуля» в финале ЛЧ зарежут телят
Бойца UFC задержали за драку с «обезумевшей фанаткой»
Все материалы
Культура
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
Чуи, мы в коме
Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
Спектакль «Пытки» «Театра.doc» отменили после звонка из ФСБ
Шнуров довел петербуржцев до бессонницы
Шнуров объявил о разводе с женой
Вандал назвал причину повреждения картины Репина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
Ученые убедились в бесполезности Tinder для поиска случайного секса
В Госдуме посмеялись над попытками заблокировать Telegram
Маск перепутал россиян с украинцами
Facebook ополчился на лягушонка Пепе
Все материалы
Ценности
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Нежить
Кому нужны виртуальные персонажи и могут ли они захватить мир
Дешевая косметика оставила белую девушку черной
Подсчитано состояние Джиджи Хадид
Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо
Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Новый авиарейс в Южной Америке оказался самым коротким в мире
Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете
Мужчины унизили женщину-пилота
Определено самое привлекательное для путешествий гражданство
Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях
Все материалы
Из жизни
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Американец пожаловался на исчезновение дома
Канализация спасет США от героина
Американский город накрыло облако пепла из человеческих останков
Хитрый кролик убежал от кошки и попался в когти совы
Все материалы
Беспроблемные автомобили
Рейтинг машин, которые не требуют частых визитов к дилеру
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
«Майбах» из пикапа
Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России
Dodge возродит суперкар Viper без мотора V10
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы