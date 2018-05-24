Кличко объяснил отказ фанатов «Реала» от поездки на финал Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил отказ фанатов мадридского «Реала» от поездки на финал Лиги чемпионов в Киев. Его слова приводит «Радио Свобода».

«Была сенсация, что болельщики массово сдают билеты, потому что нет жилья или жилье дорогое. Большое количество людей готовы приобрести эти билеты. Мы связались с клубами "Реал", "Ливерпуль", с фан-клубами, сказали: пожалуйста, кто сдает билеты — дайте информацию, потому что мы готовы купить. Тишина. Это фейк-ньюс», — сказал Кличко.

По словам чиновника, цены на жилье в Киеве соответствуют норме. «А то, что цены повышаются при проведении различных акций, это не только в Киеве, это везде — такова мировая практика. К сожалению, город не может регулировать бизнес — это рынок», — добавил он.

Испанское издание AS 20 мая сообщило, что более двух тысяч болельщиков «Реала» вернули билеты на финал Лиги чемпионов. По информации издания, фанаты объясняли отказ от поездки на матч проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве.

Финал турнира пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский». В решающем матче встретятся «Реал» и английский «Ливерпуль».

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