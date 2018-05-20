Спорт
 
Последние новости
Россия задумала воскресить «Сатану» ради спутников
Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla
Меган Маркл поймали на сквернословии во время свадьбы
Тепло придет в Москву ко Дню полярника  
Хищная кошка до смерти истерзала велосипедиста и затащила в свое логово
Обладателем «Золотой пальмовой ветви» стал японец
Москву наводнили велосипедисты  
20-летний российский вратарь стал хоккеистом НХЛ
Порошенко «вернулся с фронта» и перечислил свои достижения на посту президента
Новости партнеров

Болельщики «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев

Перейти в «Мою Ленту»
Болельщики «Реала»

Болельщики мадридского «Реала» вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», который пройдет в Киеве. Об этом сообщает AS.

По информации издания, фанаты объясняют отказы от поездки на матч проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве. Отмечается, что изначально 24 268 обладателей сезонных абонементов на матчи «Реала» подали заявки на финал, при этом клуб распределил между ними 12 802 билета.

В начале мая сообщалось, что отели Киева завысили цены на номера во время проведения Лиги чемпионов. Самый дорогой номер киевского отеля будет стоить около восьми тысяч евро. Британские журналисты также писали, что цена за две ночи в Киеве колеблется от 1,5 тысячи фунтов (1,7 тысячи евро) до 11 тысяч фунтов (12,5 тысячи евро) за ночь.

Финал турнира пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Más de 2.200 socios del Madrid han renunciado a sus entradas
Украинский чиновник превратил кубок Лиги чемпионов в игрушку дочери
Отели Киева запросили тысячи евро за номер на время финала Лиги чемпионов
Другие материалы рубрики
Спорт20:3117 мая

Прошлись катком

Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
10:10Сегодня

20-летний российский вратарь стал хоккеистом НХЛ

23:1519 мая

Российский футбольный клуб сменит страну

19:4911 мая

Россия отказала в визе разоблачителю допинга

Спорт00:03 7 мая

«Убей его!»

Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
00:05Сегодня

В Англии выбрали лучший гол сезона

19:2019 мая

Шведы разгромили американцев в полуфинале чемпионата мира по хоккею

17:5411 мая

Братьев Березуцких сочли непрофессионалами за отказ вернуться в сборную

Спорт00:0219 мая
Криштиану Роналду

Снял сливки

Роналду пакует чемоданы. Его ждет тюрьма или Россия
22:3519 мая

Канада лишилась финала чемпионата мира по хоккею

15:1819 мая

Знарку предложили вернуться в сборную России

15:5211 мая

Украинцам посоветовали воздержаться от поездки на чемпионат мира в Россию

Россия
Акция против Закона о домашнем насилии«Насилие — все еще основа порядка»
Россию ждет новая революция. На этот раз гендерная
Личности напавших на церковь в Грозном боевиков установлены
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Над городами проведения ЧМ-2018 ограничили полеты
Стали известны подробности нападения боевиков на храм в Грозном
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
В Грозном ликвидированы пытавшиеся напасть на церковь боевики
Все материалы
Мир
Гость из мавзолея
Он развалил великую империю и спился. Его любил даже Гитлер
Спецслужбы Турции узнали о готовящемся покушении на Эрдогана на Балканах
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
Появились подробности крушения Boeing 737 на Кубе
Берлускони получил миллионы евро в наследство от своей секретарши
На месте крушения Boeing 737 на Кубе нашли выживших
Трамп поздравил жену чужим именем
Все материалы
Бывший СССР
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Порошенко отозвал украинцев из органов СНГ
В Армении началась охота на воров в законе
Минск ушел под воду
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Китай и США решили отказаться от торговой войны
Порошенко сравнил работы над «Северным потоком-2» с кормлением монстра
Умер председатель LG Group
В Калининграде завершилась деловая программа форума «Среда для жизни»
Названы самые дружелюбные для криптовалют страны
Все материалы
Силовые структуры
Преступные короли
Они командуют криминальным миром почти век. Их слово — закон для бандитов
Бывший инспектор ДПС заставил бегать за машиной мужчину с больным позвоночником
«От одного удара проламывался череп»
Он участвовал в войне уличных банд Казани в 90-х. Кровь проливали даже школьники
Бывшего замминистра культуры подлечили и отправили в СИЗО
После нападения на церковь в Грозном возбуждено уголовное дело
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Бывшего губернатора Белых оставили в СИЗО без ортопедического матраса
Все материалы
Наука и техника
Дырявая Америка
Запрещенные снимки жертв Великой депрессии
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Маск рассказал о «потрясающей» двухмоторной Tesla
Россия задумала воскресить «Сатану» ради спутников
Су-57 с «изделием 30» попал на фото
Названы сроки замены украинского двигателя на российском самолете-амфибии
Все материалы
Спорт
Прошлись катком
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
20-летний российский вратарь стал хоккеистом НХЛ
Болельщики «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев
Российский футбольный клуб сменит страну
В Англии выбрали лучший гол сезона
Шведы разгромили американцев в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Канада лишилась финала чемпионата мира по хоккею
Все материалы
Культура
«Местные морги были забиты трупами»
Тайная жизнь наркокартеля: от первой дозы до бизнес-империи
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Монстры внутри
Канны-2018: смертельный невроз и как запретить нищим размножаться
Люка Бессона обвинили в изнасиловании
Волочкова заподозрила у себя сходство с Матильдой
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
«Айка» режиссера Дворцевого получила награду Каннского кинофестиваля
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»
В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Блогер поделилась секретом ликвидации жирных боков
Бывшая девушка принца Гарри стала мемом на его свадьбе
Найден способ выманить деньги у путешественников
В Китае запретили яростный комикс про коммуниста
Все материалы
Ценности
Испанская лиса
Жена диктатора Франко любила жемчуг и заставляла народ молиться за грешного мужа
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Принц Гарри в день свадьбы подарил жене кольцо своей матери Дианы
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
«Все смоет к чертям уже завтра»
Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Отели шокировали туристов фейковыми бассейнами
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Российский альпинист погиб на Эвересте
Все материалы
Из жизни
Назло всем
Принц Гарри женился на актрисе-мулатке. Им не помешали ни традиции, ни скандалы
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Пожилой рыбак 45 минут боролся с трехметровой акулой и победил
Принц Гарри женился
Вымогатель угрожал жертве пустить в ход аллигатора
Стрела пронзила кенгуру насквозь и заточила в ловушку кенгуренка
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы