Болельщики «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев

Болельщики мадридского «Реала» вернули более 2200 билетов на финал Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля», который пройдет в Киеве. Об этом сообщает AS.

По информации издания, фанаты объясняют отказы от поездки на матч проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве. Отмечается, что изначально 24 268 обладателей сезонных абонементов на матчи «Реала» подали заявки на финал, при этом клуб распределил между ними 12 802 билета.

В начале мая сообщалось, что отели Киева завысили цены на номера во время проведения Лиги чемпионов. Самый дорогой номер киевского отеля будет стоить около восьми тысяч евро. Британские журналисты также писали, что цена за две ночи в Киеве колеблется от 1,5 тысячи фунтов (1,7 тысячи евро) до 11 тысяч фунтов (12,5 тысячи евро) за ночь.

Финал турнира пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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