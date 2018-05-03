Отели Киева запросили тысячи евро за номер на время финала Лиги чемпионов

Самый дорогой номер киевского отеля во время проведения финала Лиги чемпионов будет стоить около восьми тысяч евро. Об этом в Twitter-аккаунте написал журналист Василий Конов.

На скриншоте, размещенном в социальной сети, запечатлено, что стоимость апартаментов доходит до 8,1 тысячи евро (614 тысяч рублей) за две ночи.

Журналист также опубликовал фотографию, полученную от британских коллег — на нем цена за две ночи в Киеве колеблется от 1,5 тысячи фунтов (1,7 тысячи евро) до 11 тысяч фунтов (12,5 тысячи евро) за ночь.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский». В решающем матче встретятся английский «Ливерпуль» и испанский «Реал Мадрид».

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