Месси купил отель за 30 миллионов евро

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси купил четырехзвездочный отель в муниципалитете Ситжес (Испания). Об этом сообщает El Pais.

Компания, принадлежащая футболисту, выплатила около 30 миллионов евро бизнесмену Франсиско Санчесу, которому принадлежала гостиница. В ней насчитывается 77 номеров, цена за одну ночь составляет от 250 до 300 евро в высокий сезон. Здание было построено в 2013 году.

Ранее 8 июня сообщалось, что Месси договорился о продлении контракта с «Барселоной». Его нынешнее соглашение истекает в июне 2018 года. Новый договор будет рассчитан до 2021 года, а также иметь опцию продления на один сезон. Сумма отступных, прописанных в контракте Месси, составит 400 миллионов евро. Заработная плата футболиста не уточняется.

Также аргентинец решил открыть собственный тематический парк в Китае. В нем будет 20 аттракционов, открытие запланировано на 2019 год.

