Месси решил открыть посвященный самому себе парк в Китае

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси решил открыть тематический парк, посвященный самому себе. Об этом сообщает Independent.

Messi Experience Park появится в Китае в 2019 году. В заведении будет 20 аттракционов. Также в парке будут использоваться очки виртуальной реальности, которые дадут посетителям возможность посмотреть нарезку с лучшими моментами в карьере футболиста.

«Я хочу дать посетителям опыт, которого у них не было, и вдохновить на занятия спортом. Надеюсь, они будут чувствовать, что я рядом, когда будут находиться в парке», — рассказал Месси.

В сезоне-2016/2017 аргентинец провел 55 матчей и забил 56 мячей, также на его счету 11 результативных передач. Ведомая им «Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании, уступив победившему в турнире «Реалу» три очка. В Лиге чемпионов сине-гранатовые дошли до четвертьфинала, где проиграли туринскому «Ювентусу» с общим счетом 0:3.

