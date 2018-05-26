«Реал» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 26 мая, в Киеве и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 51-й минуте забил нападающий «Реала» Карим Бензема после ошибки вратаря «Ливерпуля». На 55-й счет сравнял форвард Садио Мане. Победный гол в падении через себя забил вышедший на замену Гарет Бэйл (64-я). На 83-й минуте валлиец оформил дубль, также воспользовавшись ошибкой голкипера англичан.

Таким образом, «Реал» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов три раза подряд. В прошлом году «галактикос» оказались сильнее «Ювентуса» (4:1), в позапрошлом — «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти).

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