Объявлены стартовые составы финалистов Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Об этом сообщается в Twitter-аккаунтах клубов.

Испанцы выставили следующее сочетание игроков: вратарь Кейлор Навас, защитники Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марселу, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, нападающие Иско, Карим Бензема, Криштиану Роналду.

В состав англичан вошли: вратарь Лорис Кариус, защитники Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, полузащитники Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер, Жоржиньо Вейналдум, нападающие Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

Финальный матч состоится 26 мая в Киеве. Начало встречи запланировано на 21:45 мск. Ранее в субботу сообщалось, что матч пройдет при незаполненных трибунах.

«Реал» является действующим обладателем трофея.

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