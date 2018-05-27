Оценены шансы лидера сборной Египта сыграть на чемпионате мира

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз рассказал в Facebook, сколько займет восстановление нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха после травмы.

«У Салаха травма связок плечевого сустава. Ожидаемая продолжительность лечения составит две недели. Было решено, что Салах пройдет реабилитацию и лечение в английской команде, а затем присоединится к национальной сборной в Италии», —сообщил министр.

Абд Эль-Азиз отметил, что медицинский штаб сборной страны находится в постоянном контакте с врачами «Ливерпуля», которые сделали рентгеновские снимки и отправили их для согласования диагностики и лечения спортсмена. Он добавил, что Салах должен быть в окончательной заявке сборной Египта на чемпионат мира, которая будет объявлена 4 июня.

Во время финального матча Лиги чемпионов Салах получил травму. На 28-й минуте капитан «Реала» Серхио Рамос схватил египтянина за руку и повалил на землю, вследствие чего форвард «Ливерпуля» повредил плечо. По информации журналиста Адриано Дель Монте, Салах получил вывих плеча и не сможет восстановиться до старта чемпионата мира.

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