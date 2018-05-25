Лидер «Ливерпуля» отказался соблюдать Рамадан ради финала Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах отказался от соблюдения поста на время проведения финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщил физиотерапевт английской команды Рубен Понс, слова которого приводит радиостанция Cadena SER.

Изначально египтянин планировал соблюдать месяц Рамадан и перед игрой с «Реалом». Таким образом, форвард сумел бы поесть только за полтора часа до начала встречи. Однако он вместе с врачами «Ливерпуля» решил отказаться от этого.

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«Салах придерживался поста, когда мы были на сборах в Марбелье. Но в пятницу перед игрой и в день матча он не будет делать этого, так что пост не повлияет на него. После финала он возобновит его», — заявил Понс.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. В сезоне-2017/2018 на счету Салаха 48 мячей в 56 поединках во всех турнирах. Он был назван лучшим игроком Английской премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов.

Священный месяц Рамадан длится 29 дней, в этом году он продолжается с 16 мая по 14 июня. Согласно мусульманской традиции, в течение этого времени нельзя пить и есть, пока солнце в зените.

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