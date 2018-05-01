Лидера сборной Египта назвали футболистом года

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах стал лучшим футболистом Английской премьер-лиги по версии Ассоциации футбольных журналистов. Об этом сообщается на сайте английской команды.

В голосовании приняли участие 400 журналистов, Салах обошел бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне на 20 голосов. Третье место занял английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн.

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Салах 30 апреля устроил скандал Египетской футбольной ассоциации из-за его изображения на самолете сборной. Футболисту не понравилось, что изображение поместили на лайнер без его ведома.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 34 матчах Английской премьер-лиги, забив 31 мяч и отдав 10 передач. Он помог сборной Египта выйти на чемпионат мира-2018. В групповом этапе мундиаля национальная сборная встретится с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

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