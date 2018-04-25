Нурмагомедов предложил запретить въезд на ЧМ в Россию лидеру сборной Египта

Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, как сборной России по футболу остановить лидера национальной команды Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира 2018 года. Об этом он написал в Instagram.

«Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», — пошутил Нурмагомедов.

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24 апреля в полуфинальном матче Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» египтянин оформил дубль и отдал две голевые передачи, что помогло «Ливерпулю» разгромить соперника со счетом 5:2. После матча бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард высказал мнение, что на данный момент Салах является лучшим футболистом мира.

Всего на счету форварда 47 мячей в 49 матчах в этом сезоне.

Сборная Египта, за которую выступает футболист, станет соперником России по группе А на чемпионате мира. Кроме этого, россиянам предстоит сыграть с Уругваем и Саудовской Аравией. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля.

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