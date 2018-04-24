«Ливерпуль» отправил пять мячей в ворота «Ромы» в полуфинале Лиги чемпионов

Английский «Ливерпуль» разгромил итальянскую «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 24 апреля, в Ливерпуле и завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев по дублю оформили Мохамед Салах (35-я и 45-я минуты) и Роберто Фирмино (61-я и 68-я), также голом отметился Садио Мане (56-я). «Рома» ответила мячами Эдина Джеко (81-я) и Диего Перотти с пенальти (85-я).

Ответный матч пройдет 2 мая в Риме. Вторую пару полуфиналистов составили испанский «Реал» и немецкая «Бавария».

В четвертьфинале «Рома» также проиграла в первом матче «Барселоне» со счетом 1:4, однако во второй игре разгромила соперника — 3:0. Итальянцы прошли дальше за счет гола, забитого на чужом поле. «Ливерпуль» в предыдущем раунде был сильнее «Манчестер Сити».

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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