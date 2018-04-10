«Барселона» разгромно проиграла и лишилась Лиги чемпионов

Итальянская «Рома» разгромила испанскую «Барселону» в ответном матче 1/4 финала лиги чемпионов и вышла в следующий раунд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 3:0. За «Рому» отличились Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и Костас Манолас. Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Барселоны». Таким образом, итальянцы прошли дальше по правилу выездного гола.

В параллельной встрече «Ливерпуль» во второй раз подряд обыграл «Манчестер Сити» — 2:1. В составе гостей отметились Мохамед Салах и Роберто Фирмино, хозяева ответили голом Габриэла Жезуса. Первая игра этих команд завершилась разгромной победой «Ливерпуля» со счетом 3:0.

11 апреля ответные поединки проведут «Реал» и «Ювентус», «Бавария» и «Севилья». Сливочные в первой встрече обыграли соперника (3:0), мюнхенцы оказались сильнее футболистов из Андалусии (2:1).

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