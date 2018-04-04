Фанаты «Ливерпуля» атаковали автобус с игроками «Манчестер Сити»

Фанаты «Ливерпуля» закидали автобус с игроками «Манчестер Сити» банками и бутылками перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов. Видеозапись опубликовал журналист агентства Associated Press Стив Дуглас в своем Twitter-аккаунте.

Встреча проходит в среду, 4 апреля, в Ливерпуле. Болельщики хозяев напали на автобус около стадиона «Энфилд». Как отмечает Дуглас, фанаты разбили окна, поэтому после окончания встречи футболисты и персонал «Манчестер Сити» будут вынуждены уехать на другом автобусе.

На момент написания заметки счет в матче 3:0. В параллельной встрече «Рома» проигрывает «Барселоне» с таким же счетом.

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