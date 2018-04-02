Лидер сборной Египта захотел в «Реал» и зарплату как у Роналду

Полузащитник английского «Ливерпуля», лидер сборной Египта Мохамед Салах может перейти в мадридский «Реал», если испанский клуб согласится удовлетворить финансовые запросы игрока. Об этом сообщает Don Balon.

По информации издания, благодаря своим выступлениям в «Ливерпуле» футболист попал в сферу интересов мадридского «Реала». Предположительно, руководство испанского клуба рассматривает Салаха как замену валлийцу Гарету Бэйлу.

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Салах хочет переехать в Испанию и уже выдвинул «Реалу» требования по зарплате. Лидер сборной Египта рассчитывает получать в мадридском клубе столько же, сколько и Криштиану Роналду. По данным издания Marca, ежегодно португалец зарабатывает в «Реале» не менее 25 миллионов евро с учетом бонусов.

В нынешнем сезоне 25-летний египтянин забил свой 37-й гол в Английской премьер-лиге в мачте «Ливерпуля» с «Кристал Пэлас», который завершился со счетом 2:1. Вместе со сборной Египта Салах примет участие в чемпионате мира-2018 в России. Его команда сыграет в одной группе со сборными России, Уругвая и Саудовской Аравии.

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