Роналду вошел в положение «Реала» и заслужил повышение зарплаты

Мадридский «Реал» предложит португальскому нападающему Криштиану Роналду новый контракт на улучшенных финансовых условиях. Об этом сообщает Marca.
Отмечается, что в данный момент годовая зарплата форварда с бонусами составляет 25 миллионов евро. В ближайшее время ему предложат переподписать соглашение, согласно которому он будет получать 30 миллионов ежегодно. Таким образом, его оклад приблизится к сумме, которую зарабатывает бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.
Издание утверждает, что Роналду поговорил с руководством «сливочных» и дал понять, что не собирается покидать команду даже в том случае, если не получит повышение зарплаты. Он понимает, что сейчас не лучшее время для обсуждения нового контракта.
В январе активизировались слухи о возможном уходе Роналду из «Реала». Якобы главными кандидатами на него являются ПСЖ, а также английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ряд игроков «Королевского клуба» выступал за то, чтобы португалец покинул Мадрид, сам Роналду обвинил партнеров в последних неудачах команды.