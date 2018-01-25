Роналду обвинил одноклубников в неудачах «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями после вылета команды из Кубка Испании. Слова футболиста приводит газета Express.

По информации издания, Роналду остался недоволен действиями одноклубников в матче против «Леганеса». В частности, португальцу не понравилось выступление вратаря Кико Касильи, защитника Ашрафа Хакими и полузащитника Маркоса Льоренте. Форвард попросил президента клуба Флорентино Переса принять меры в отношении трех футболистов, пишет газета.

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В то же время Роналду не попал в заявку на этот матч. В последней игре против «Депортиво» нападающий получил рассечение головы. На поле также не вышли форвард Гарет Бейл, полузащитник Лука Модрич и защитник Марсело.

«Реал» проиграл «Леганесу» со счетом 1:2. По итогам двух встреч мадридская команда вылетела из Кубка Испании.

Футбольный клуб занимает четвертое место в чемпионате Испании, имея в активе 35 очков. Лидирует «Барселона» с 54 очками. В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с ПСЖ. По информации издания Goal, результаты клуба в ЛЧ определят дальнейшую судьбу главного тренера Зинедина Зидана.

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