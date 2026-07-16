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08:56, 16 июля 2026Мир

В Белом доме начали масштабное расследование из-за утечки информации

CNN: В Белом доме начали расследование из-за утечки о подаренном Катаром самолете
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Win Mcnamee / Getty Images

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель на прошлой неделе организовали масштабное расследование из-за утечки информации о недостатках системы безопасности подаренного Катаром самолета, предназначенного для использования в качестве президентского самолета Air Force One. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источники сообщили, что президент США Дональд Трамп был в ярости из-за информации о новом самолете. После этого началось расследование. По информации телеканала, некоторых чиновников попросили передать свои телефоны следователям на территории Белого дома.

Это вызвало волнения в правительстве США. Как минимум одно федеральное агентство отправило сотрудникам электронные письма с предупреждением о том, что если с ними свяжутся представители сторонних агентств с запросами информации и устройств, им нужно связаться с юристами своего агентства.

Помимо запроса мобильных телефонов, следователи пытались получить информацию от тех, кто принимал участие в поездке с Трампом, включая должностных лиц из разных ведомств. Не все из тех, кого попросили передать свои устройства, сделали это.

1 июля Дональд Трамп впервые воспользовался подаренным Катаром самолетом Boeing 747-8. Президент США тогда заявил, что в его стране не смогли бы построить такой самолет из-за того, что это бы потребовало больших вложений.

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