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08:55, 16 июля 2026Мир

В одной европейской стране взбунтовались против военной помощи ВСУ

Rzeczpospolita: В Польше сокращается поддержка военной помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Число граждан Польши, поддерживающих военную помощь Киеву, сильно сократилось c февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS для Rzeczpospolita.

В настоящее время военную помощь Польши Украине одобряют 52,2 процента опрошенных. В то время как в декабре 2022 года за поставки оружия ВСУ выступали 77,5 процента респондентов.

Активно настаивают на прекращении поставок польского оружия Киеву сторонники оппозиционных правых партий — таких 64 процента. Среди граждан, поддерживающих правящую коалицию премьера Дональда Туска, критиков военной помощи Украине меньше — всего 13 процентов.

Ранее сообщалось, что Гаага устала нести основное финансовое бремя военной поддержки Киева. Об этом заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Как считает финский политик Армандо Мема, конфликт на Украине закончится сразу же после того, как Европейский союз предпримет дипломатические усилия по его урегулированию.

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