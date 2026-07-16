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08:42, 16 июля 2026Мир

Стало известно об усталости одной европейской страны от бремени поддержки Киева

Посол РФ в Нидерландах Тарабрин: Гаага устала нести бремя поддержки Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Владимир Тарабрин

Владимир Тарабрин. Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

Гаага устала нести основное финансовое бремя военной поддержки Киева. Об этом заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, его цитирует ТАСС.

Так дипломат прокомментировал слова министра обороны Нидерландов Дилан Йешильгёз-Зегериус о «пределе возможностей» помощи Украине.

«Здесь явно устали нести основное финансовое бремя помощи Украине и хотят подстегнуть "отстающих" союзников по НАТО к увеличению соответствующих взносов», — отметил Тарабрин. По его словам, Нидерланды сами ощущают дефицит вооружений, как и многие другие западные государства, и осознают, что последующее истощение запасов рискованно для обороноспособности страны.

Посол добавил, что Гаага уже давно не поставляла Киеву оружие с собственных складов, но участвует в финансировании нацеленных на это программ.

«Основной акцент давно смещен на коммерческие закупки, в том числе в рамках натовской инициативы PURL», — сказал Тарабрин. Также он напомнил, что нидерландский премьер Нидерландов Роб Йеттен много раз заявлял о готовности производить вооружения совместно с Украиной, поэтому о сворачивании помощи со стороны Гааги пока речи не идет.

Ранее Украина и девять стран Европы (Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания) договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. Как утверждается, объединение будет носить исключительно оборонительный характер и дополнит существующие системы в этой сфере.

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