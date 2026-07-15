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21:01, 15 июля 2026Мир

В Европе назвали условие завершения конфликта на Украине

Политик Мема: Конфликт на Украине закончится, как только ЕС вернется к дипломатии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / File Photo / Reuters

Конфликт на Украине закончится сразу же после того, как Европейский союз (ЕС) предпримет дипломатические усилия по его урегулированию. Такое мнение выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Лидеры ЕС несут полную ответственность за продолжение конфликта на Украине. Война могла бы закончиться уже сегодня, если бы ЕС вернулся к дипломатии вместо того, чтобы разжигать напряженность и русофобию», — написал он.

По словам политика, Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров по Украине, на что также указал президент США Дональд Трамп. Он добавил, что Россия не заинтересована в нападении на европейские страны и до сих пор не предпринимала никаких враждебных действий в отношении Европы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возвращение Москвы к диалогу с Европой возможно только при ее отказе от антироссийского курса.

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