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08:45, 16 июля 2026Россия

В Совбезе жестко раскритиковали атаки противников на гражданские объекты в России

Замсекретаря СБ Коков: Оппоненты России атакуют гражданские объекты от отчаяния
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Оппоненты России атакуют объекты гражданской инфраструктуры РФ из-за отсутствия успехов в противостоянии и чувства отчаяния. Об этом рассказал ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков.

«Ставка на нанесение стратегического поражения России провалилась, и с каждым днем это становится очевиднее. Прямое военное противостояние не дает результата, что толкает оппонентов на атаки по гражданской инфраструктуре», — отметил он.

Коков подчеркнул, что противники России перешли к более агрессивному использованию набора дестабилизирующих приемов. В их число входит разжигание межнациональных и межконфессиональных противоречий.

Ранее Юрий Коков заявил, что неадекватные и безумные западные лидеры пренебрегают жизнями миллионов человек в разных частях света. До этого замсекретаря СБ Александр Венедиктов рассказал, что страны Запада снабжают террористов современным оружием и разведывательной информацией.

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