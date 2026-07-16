Насильник 10-летней девочки в такси получил 14 лет колонии в российском регионе

В Балтийске таксист получил 14 лет колонии за изнасилование 10-летней девочки

В Балтийске Калининградской области таксист получил 14 лет колонии строгого режима за изнасилование 10-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что таксист был знаком с матерью ребенка. 31 декабря 2024 года он подъехал к их дому и позвонил девочке, чтобы та спустилась за вещами. После этого мужчина усадил ребенка в машину, отвез в безлюдное место, где, заблокировав двери, надругался.

Во время расследования стало известно, что потерпевшая подвергалась сексуальному насилию как минимум дважды. Таксист вину не признал.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе юноша получил 4 года колонии из-за платных смайликов под постами террористов.