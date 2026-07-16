Евросоюзу предрекли обострение энергокризиса

Дмитриев: Энергокризис скоро в полную силу ударит по ЕС из-за закрытия Ормузского пролива

Энергетический кризис может вскоре обостриться в странах Евросоюза и в Великобритании из-за закрытия прохода судов через Ормузский пролив. Такой исход предрек спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал статью Financial Times (FT), в которой эксперты рынка выразили свое беспокойство относительно ситуации с нефтью на фоне обострения конфликта с Ираном.

«Прогнозируемый энергетический кризис скоро ударит по ЕС и Великобритании в полную силу. Они пострадают особенно серьезно, потому что приняли неверные решения об отказе от российских энергоресурсов», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) рассказала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп склоняется к усилению военных действий против Ирана. В числе прочего, американский лидер рассматривает вариант захвата иранских островов вблизи Ормузского пролива.