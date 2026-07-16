В Киеве испугались за судьбу санкций сенатора-террориста

Politico: В Киеве опасаются за судьбу санкций сенатора Грэма

В Киеве опасаются за судьбу санкций почившего сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), известного радикальным подходом к введению санкций против России. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины.

Сообщается, что некоторые представители украинской политической элиты «прокручивают в голове» ряд возможных сценариев Белого дома по срыву законопроекта санкций против Москвы. По словам собеседника в Киеве, президент США Дональд Трамп может затянуть переговоры в этом направлении.

«Даже если Белый дом поддержит жесткие санкции, и Сенат проголосует за это, Трамп может затягивать с подписанием, особенно если в санкционный список будет включен Иран», — рассказал источник. В этом случае, добавил он, американский лидер сможет даже не применять санкции, поскольку их введение означает лишь разрешение, а не обязанность вводить рестрикции.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что проект новых санкций против России Линдси Грэма предусматривает введение ограничений против крупнейших покупателей российских нефти и газа. В их числе — ограничения против Китая и Индии.