Роналду назвал Месси плохим футболистом

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду назвал коллегу из «Барселоны» Лионеля Месси плохим игроком. Об этом сообщает Marca.

Перед встречей 20-го тура испанской Примеры с «Депортиво» один из мальчиков, в сопровождении которых футболисты выходят на поле, сказал Роналду: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» Роналду сам решил закончить фразу, с улыбкой добавив: «А Месси — плохой футболист».

Встреча «Реал» — «Депортиво» прошла в 21 января и завершилась со счетом 7:1, Роналду забил два мяча. В конце матча ему разбили лицо в кровь.

С 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — «Золотой мяч». У обоих игроков по пять призов.

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