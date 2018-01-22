Роналду испугался за разбитое в кровь лицо и схватился за зеркало

allmusictv / Youtube

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду получил травму головы в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Видео инцидента появилось в YouTube-аккаунте allmusictv.

На 84-й минуте встречи форвард головой забил мяч в ворота соперника. Однако, когда Роналду наносил удар, один из защитников «Депортиво» промахнулся по мячу и ногой попал в лицо португальца. В результате нападающий получил рассечение.

Уходя с поля, Роналду попросил у врача телефон, чтобы посмотреть на лицо. Увидев кровь, форвард был явно расстроен.

Матч завершился победой «Реала» со счетом 6:1.

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