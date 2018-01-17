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«Реал» без Роналду посчитали невозможным

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о том, что команду может покинуть нападающий Криштиану Роналду. Слова специалиста приводятся на сайте клуба.

«Мы знаем, кто и что говорит, но Роналду должен думать об игре. Криштиану находится в своем клубе, там, где должен быть. Клуб, болельщики — все его любят. Я уже говорил и скажу снова — не вижу "Реал" без Роналду», — заявил Зидан.

По мнению тренера, болельщики любят португальца за его игру. «Я буду говорить только о его игре. Его любят за то, что он сделал для клуба. Мы сейчас находимся в трудном положении, но Роналду по-прежнему с нами», — отметил он.

16 января президент «Реала» Флорентино Перес отдал распоряжение найти для Роналду новую команду. Соответствующее поручение он передал агенту футболиста Жорже Мендешу.

За день до этого СМИ сообщали, что Роналду обиделся на Переса и захотел уйти из клуба. Форвард посчитал, что его обманули, не предложив ему новый контракт на улучшенных условиях.

Португалец попросил продать его за 100 миллионов евро. Нападающий хочет сменить команду летом 2018 года.

После 19 туров чемпионата Испании «Реал» с 32 очками расположился на четвертом месте таблицы, отставая от лидирующей «Барселоны» на 19 очков.

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