Президент «Реала» поручил найти новый клуб для Роналду

Президент мадридского «Реала» распорядился найти для нападающего клуба Криштиану Роналду новую команду. Об этом сообщает Diario Record.

Соответствующее поручение он дал агенту футболиста Жорже Мендешу. По информации издания, Перес не называл конкретной суммы, за которую он готов расстаться с игроком.

15 января сообщалось, что Роналду обиделся на Переса и захотел уйти из команды. Португалец чувствует себя обманутым после того, как президент «Реала» не предложил ему новый контракт, нарушив обещание.

Материалы по теме Уходи и дверь закрой Роналду рассорился с «Реалом» и хочет продаться за 100 миллионов

10 января стало известно, что футболисты «Реала» устали от эгоизма Роналду и открыто выступили против него. В числе поддержавших акцию были Иско, Серхио Рамос, Маркос Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес.

30 декабря Роналду попросил продать его не более чем за 100 миллионов евро. Футболист хочет сменить команду летом 2018 года. В текущем сезоне он забил 16 мячей в 24 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!